Matěj Říha, Právo

„Ty změny jsou součástí řetězce změn, které spolu navzájem souvisí. Vůbec to nemá žádnou souvislost s kauzou Čapí hnízdo,“ zdůraznil Švejdar.

Lerch vede dopravní policii sedmým rokem. Nabídku od policejního prezidenta bere jako výzvu. Zároveň si chce rozšířit zkušenost a dovednosti. „Beru to jako logické pokračování kariéry. Bude to pro mě znamenat získání nových a rozšíření policejního obzoru. Předpokládám, že to pro mne bude velká změna,“ řekl Lerch na dotaz Práva.

Jan Ptáček při rozhovoru pro deník Právo

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Novinkou pro něj bude oblast kriminální služby a vyšetřování, do které spadá třeba vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo. „Mám plnou důvěru v policisty krajského ředitelství. Mým prvním úkolem bude zaměřit se na otázku fungování celého krajského ředitelství. Budu se postupně seznamovat s chodem pražské policie,“ doplnil Lerch.

Velký odborník



Policejní prezident ho označil za profesionála a velkého odborníka. „Dělá práci svým srdcem a u tohohle jména byla shoda u všech lidí, kteří do toho mají co mluvit. To rozhodnutí bylo na mně,“ řekl Švejdar.

Lerch podle něj dal práci u dopravky úplně všechno a potřebuje se dál rozvíjet. „Myslím, že můj hovor s Tomášem Lerchem přišel přesně v tom okamžiku, kdy se to v něm trochu lámalo,“ podotkl Švejdar.

Odcházející šéf pražské policie Ptáček chce podle policejního prezidenta pohnout se svým profesním životem a získat další zkušenosti. Nastoupí na pozici ředitele pardubické krajské policie. Jeho vyjádření se zatím Právu nepodařilo získat.