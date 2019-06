jap, Novinky

"Devatenáctiletý řidič dodávky ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do čtyř protijedoucích motocyklů. Jeden z motorkářů, čtyřicetiletý muž, bohužel na místě zemřel. Další tři motorkáři utrpěli zranění a záchranáři je museli převézt do nemocnice," řekla Novinkám policejní mluvčí Michaela Nováková.

Řidič dodávky vyvázl z nehody bez zranění. Silnice musela být po nehodě uzavřena.

Přesné okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté.

Další vážnou nehodu s účastí motocyklu řešili dopravní policisté na 57. kilometru dálnice D10. Řidič motocyklu tam zezadu narazil do před ním jedoucího osobního automobilu. Při nehodě utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky přepraven do liberecké nemocnice.