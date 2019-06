Americká hypersonická střela AGM 183A ARRW se poprvé dostala do vzduchu. Vynesl ji tento týden bombardér B-52. Uvedla to letecká základna Edwards AFB s tím, že střela neměla hlavici a nebyla ani vypuštěna. Celý článek USA se pokoušejí dohnat Rusko, vynesly do vzduchu první hypersonickou střelu »