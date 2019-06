Novinky, ČTK

V pátek po poledni ženu podle Novy na příkaz soudu propustili z věznice v Opavě, otěhotnět ale měla ve vazební věznici v Hradci Králové.

Trest bude mít Janáková, která je nyní v šestém měsíci těhotenství, přerušený pravděpodobně do září příštího roku. Ve vězení, včetně vazby, strávila zatím dva roky.

Úřady nyní vyšetřují, jak mohlo k otěhotnění dojít. Zda není otcem některý z dozorců, prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nova zmiňuje i spekulaci, že si žena mohla opatřit sperma od některého mužského vězně.

Bývalí manželé Jaroslav a Petra Janákovi dostali pravomocný trest celkem za pět vražd, z čehož u dvou zůstalo u nepodařeného pokusu, u dalších dvou u přípravy. Původně dostali doživotí, ale letos jim soud trest snížil - třicetiletý Janák by měl strávit za mřížemi 28 let, jeho někdejší manželka (28) o dva roky déle. Jejich kumpán Martin Herzán stráví ve vězení osm let.

Bývalí manželé podle spisu zavraždili v roce 2017 poblíž Lázní Bělohrad padesátiletého sběratele z Prahy. Toho vylákali na schůzku na opuštěné místo pod záminkou prodeje poštovních známek. Místo toho jej ale Janáková za jízdy střelila zezadu do hlavy. Janákovi muže okradli o pouhých 34 tisíc a jeho tělo pohodili v kukuřičném poli.

Janákovi už předtím připravovali nebo se i pokusili o další tři vraždy.