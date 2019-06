Petr Marek, Právo

„Dostal jsem předvolání a okamžitě jsem pochopil, že jde o omyl. Pokoušel jsem se samozřejmě soud kontaktovat, ale za celý týden se mi tam nepodařilo dovolat,“ vypověděl Radan Doubek, jehož soud „pozval” na jednání místo skutečného znalce, který má stejné příjmení.

Předvolaný Doubek přitom nemá se znalectvím nic společného a žije v Krkonoších, odkud se nakonec musel vydat do Olomouce. Dovolat se na olomoucký soud, když člověk nezná konkrétní klapku, je totiž problematické.

„S hrůzou zjišťuji, že místo znalce byl předvolán jiný pan Doubek. To se mi ještě nestalo,” konstatoval soudce Libor Brokeš.

Nemocnice podle rodičů použila zakázanou metodu



V případu jde o spor rodičů dítěte s poškozeným mozkem s FNO. Rodiče jsou přesvědčeni, že lékaři při porodu použili zakázanou metodu Kristellerovu expresi, při níž porodník tlačí loktem na břicho rodičky. Podle otce to mělo za následek prasknutí dělohy a přidušení dítěte. Po nemocnici požadují 16,9 milionu korun.

Okresní soud (OS) už jednou žalobu zamítl jako nedůvodnou, krajský soud však jeho verdikt zrušil s tím, že OS musí doplnit znalecké posudky. Znalec žalující strany však kvůli omylu soudu nedorazil.

Jeho posudek měl být přitom z pohledu advokátů rodičů klíčový. „Jsem beze slov. Nevím, co na to mám říct. Snad jen to, že to celé nyní dostává až tragikomické obrysy,“ řekl Právu ve středu Vlastimil Blaťák, otec nyní šestileté Lucie, která se ve FNO narodila v říjnu 2010 s poškozeným mozkem.

Holčička stále leží, má trvalé zápaly plic a neumí polykat. Situace je pro rodinu finančně nesmírně náročná, a i to byl podle ní jeden z důvodů, proč se obrátila na soud. „Život mě donutil podnikat, což na jedné straně naši finanční situaci v poslední době zlepšilo, ale zase si nepamatuji, kdy jsem naposledy spal,“ prohlásil už dříve Blaťák.

Žena nejprve rodila přirozenou cestou za pomoci vakuového zvonu. U dítěte byla však špatně odhadnuta kvůli těhotenské cukrovce matky velikost. Holčička se narodila s váhou 4,5 kilogramu, její hmotnost byla přitom při posledním ultrazvukovém vyšetření odhadnuta o více než kilogram nižší. Podle žalobců zdravotníci nepřistoupili včas k císařskému řezu.