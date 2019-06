Petr Marek, Právo

Útok se odehrál loni 6. prosince okolo půl desáté večer poté, co družka Havelkovi řekla, že jí zaměstnavatel nevyplatil odměnu za práci. „V opilosti vzal legálně drženou pistoli, zasunul do ní zásobník se sedmi náboji a zamířil k místní restauraci, kterou poškozený provozoval. Když se mu nepodařilo dostat dovnitř, chvíli sledoval, co se tam děje, a když ho v koupelně uviděl, ze vzdálenosti 12 metrů zamířil a vystřelil. Projektil prošel přes dvojitá okna koupelny a shodou okolností muže nezasáhl, když mu proletěl 37 centimetrů nad hlavou. Útočník si jako držitel zbrojního průkazu musel být vědom, že ho může usmrtit,“ uvedla žalobkyně.

Havelka útok přiznal, ale odmítl, že měl v úmyslu zaměstnavatele své družky zabít. „Ten den jsem v hospodě vypil osm až deset piv a nějaké kalíšky slivovice, dva, možná šest, nevím. Když jsem přišel domů, partnerka, která šla ukončit pracovní poměr, mi řekla, že nedostala ani výstupní papíry, které potřebovala ihned kvůli pohovorům týkajícím se případného nového zaměstnání,” popsal Havelka.

Praskla žárovka?



„Peníze jsme předem odepsali, vypnul mi mozek, vzal jsem pistoli, vystartoval z baráku a vyrazil k hospodě s tím, že z jejího zaměstnavatele vyrazím alespoň ty doklady. Dovnitř jsem se nedostal, tak jsem se rozhodl vrátit. Všude byla tma. Na cestě zpět jsem však uviděl, že jedno okno nad vchodem svítí, šáhl jsem po pistoli, ani nevím, kde jsem ji měl, a poté vystřelil,“ vypověděl obžalovaný.

Martin Havelka u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Problém byl podle něj v tom, že zbraň byla nabitá. „Normálně v ní zásobník, a už vůbec ne s náboji, nemívám. Jenže v té době se u nás v Beskydech motal ten medvěd. Všichni jsme se ho báli, a tak jsem si pistoli nachystal na případnou obranu, kdyby se objevil třeba u nás na dvorku. Když bych musel nabíjet, rozjasnilo by se mi a nic by se nestalo. Takto jsem začal uvažovat až po výstřelu, a to bylo pozdě. Byl to zkrat, omlouvám se za to,“ dodal Havelka.

Poškozený stál v okamžiku výstřelu v koupelně zády k oknu a v první chvíli neměl tušení, že po něm někdo střílí. „Myslel jsem, že praskla žárovka. Pak jsem ale uviděl díru ve zdi a v okně. Pochopil jsem, že na mě někdo vystřelil, a zavolal jsem policii,“ uvedl u soudu muž.

Jednání bylo kvůli dokazování odročeno na 18. července, kdy by mohl padnout i rozsudek.