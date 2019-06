Novinky, Právo

Nehoda se stala kolem třetí hodiny odpoledne na 249. kilometru dálnice D35.

V autobuse podle informací ČTK cestovali malí sportovci ve věku kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu.

Hasiči vyprostili řidiče autobusu.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

"Řidič zůstal v autobuse zaklíněn, vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem je převezen do nemocnice. Dalších šest dětí je převáženo do olomoucké fakultní nemocnice," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Nemělo by jít o vážná zranění.