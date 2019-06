jap, Novinky

„Sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu vzal doma osobní vozidlo a při jízdě v Králově Dvoře na Berounsku vyjel mimo komunikaci, kdy následně narazil do tří chodců,” uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Na místě zasahovalo několik posádek záchranářů. Všichni tři chodci totiž utrpěli vážná zranění.

FOTO: ZZS Středočeského kraje

„Vážně zraněným osobám byla poskytnuta intenzivní přednemocniční péče, a poté byly přepraveny do pražských nemocnic," sdělila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová s tím, že se jednalo o muže ve věku 44 let a o dvě ženy ve věku 46 a 48 let.

Záchranáři podle informací Novinek převezli zraněné do tří nemocnic, a to v Motole, Střešovicích a ve Vinohradech.

Nehodou se nyní zabývají policisté. Mladík nadýchal přibližně 1,6 promile alkoholu.