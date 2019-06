bad, Novinky

„Máme za to, že nalézací soud veškeré provedené důkazy zhodnotil náležitě,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. „Je nezpochybnitelné, že pachatelem byl obžalovaný,“ dodal soudce.

Meindl v listopadu 2017 v pražských Holešovicích vypil lahev rumu a šel za svou o tři roky starší sousedkou. Nejprve tvrdil, že jí jde splatit dluh jeho přítele. Poté vytáhl nůž, dal jí ho pod krk a donutil ji jít k němu do bytu. Tam jí několikrát opakoval, že ji chce „jen“ znásilnit.

Hodina a půl utrpení



Což brutálním způsobem činil další hodinu a půl, během které ženu mlátil, přinutil k orálnímu sexu a pořezal v oblasti intimních partií dvaceticentimetrovým nožem. Během toho jí opakoval, že ji znásilní a půjde se udat na policii a také se ženy ptal, jestli ví, že ji zabije. Oběti se v jednu chvíli podařilo z Meindlova sevření na moment vymanit, od té doby začal Meindl útočit mnohem brutálněji. Dále ji bil pěstmi do hlavy, škrtil ji a ještě více pořezal.

Ženu zachránila až policie, kterou zavolali sousedé. Meindl policistům odmítl otevřít, tak museli dveře vyrazit.

Mladá žena byla čtrnáct dní hospitalizována v nemocnici se zlámanou čelistí, jazylkou a řeznými ranami po celém těle. Dodnes trpí psychickými problémy, má strach vycházet ven bez doprovodu, bojí se být večer sama doma, změnila zaměstnání, vyhýbá se společnosti.

Obhájce: Nůž byl sexuální nástroj



„Nemůžu se ztotožnit s právní kvalifikací skutku klienta,“ prohlásil Meindlův obhájce Jan Boucký. Podle něj šlo jen o jeden skutek, a sice o sexuální útok na poškozenou bez vražedného úmyslu. O tom podle Bouckého svědčí i samotná zranění dívky.

Boucký mimo jiné argumentoval tím, že v bytě byla „spousta jiných předmětů“, kterými mohl ženu zavraždit. Dvaceticentimetrový nůž použil Meindl podle Bouckého sexuálně, nikoliv s vražednými úmysly.

„Právní kvalifikace pokus o vraždu je zásadní chyba a nedostatek práce soudu,“ řekl Boucký s tím, že samozřejmě i trest je nepřiměřeně přísný. Podle Bouckého také ze společenského hlediska není závažnost Meindlova jednání příliš vysoká. Proto soudu navrhoval „přiměřený a patřičný výchovný trest“.

Státní zástupkyně Radka Michková naopak v odvolání poukazovala na vysokou míru brutality Meindlova jednání nebo také na fakt, že jeho šance na resocializaci do společnosti je podle znalců minimální. Podle Michkové byly splněny zákonné podmínky pro uložení výjimečného trestu mezi dvacet a třiceti roky vězení. Odvolací soud byl ale jiného názoru a její odvolání zamítl.

Znásilňoval i v minulosti



Meindl ani u jednoho jednání nevypovídal. V přípravném řízení uvedl, že si z osudného dne nic moc nepamatuje. Den předtím se prý pohádal se svým přítelem, proto vypil lahev rumu a chtěl se údajně zabít. Pak už si údajně nic nevybavuje. „Že jsem byl opilý, to mě neomlouvá, ale také vím, že jsem nikoho nechtěl zabít ani zavraždit,“ prohlásil na závěr Meindl. „Je mi líto, co se stalo, už to prostě nevrátím,“ dodal s tím, že se bude snažit poškozené újmu zaplatit.

Tu soudy vyčíslily na 1,2 milionu korun, oběť v odvolání požadovala o šest set tisíc korun více. Odvolací soud jí částečně vyhověl, když jí přiznal o dvě stě tisíc korun víc.

Meindl byl v minulosti souzen za ublížení na zdraví, když se porval v restauraci v Klatovech, za znásilnění ve Strakonicích jen půl roku před útokem v Holešovicích. To vzal městský soud v potaz při ukládání trestu, když do dvacetiletého trestu zahrnul i ten předchozí.