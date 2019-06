Chirurgové z Přerova dostali za smrt pacienta podmínku

Roční podmínky se zkušební dobou dvou let uložil v úterý Okresní soud v Přerově lékařům přerovské nemocnice Richardu Polzerovi (52) a Stanislavu Kalabusovi (58) za to, že před třemi lety způsobili smrt tehdy čtyřiašedesátiletého pacienta, jenž zemřel po plánované operaci břišní kýly. Lékařům, kteří jakékoliv pochybení odmítli, hrozilo za usmrcení z nedbalosti až šest let za mřížemi.