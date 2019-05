ok, jap, Novinky

Nehoda se stala u obce Lhotka nedaleko Zadní Třebáně kolem půl deváté ráno.

„Motorkář z dosud neznámých příčin narazil do stromu. I přes resuscitaci záchranářů na místě zemřel. Ještě nemáme potvrzenou totožnost, ale měl by to být muž ročník narození 1974,“ řekla Novinkám mluvčí policie Marcela Pučelíková.

FOTO: Trans Hospital Plus

Podle ní se nehodou budou zabývat kriminalisté, kteří také nařídí pitvu. Motorka neměla registrační značku, takže předmětem šetření bude také, komu patřila a zda nebyla například kradená.