Učitel tance zneužíval holčičky, šestiletou si chtěl vzít: Soud potvrdil 9 let vězení

Pražský učitel tance Petr Dostál (41) půjde s konečnou platností na devět let do vězení za pohlavní zneužívání dívek z mateřských škol, potvrdil ve čtvrtek Vrchní soud v Praze v odvolacím jednání. Muž své sexuální zaměření nijak neskrýval, založil i web pro pedofily. Rovněž byl přesvědčený, že má vztah s šestiletou holčičkou, se kterou chodil do společnosti, kde vystupovali jako zamilovaný pár, a chtěl s ní mít svatbu.