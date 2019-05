Radim Vaculík, Právo

Kromě přesily dvou na jednoho je na celé události zarážející skutečnost, že jedním z pachatelů byl policista, a také důvod celé roztržky: výběr hudby uvnitř restaurace.

„Policista napadl po slovní rozepři jiného muže, kterému několikrát šlápl na hlavu,“ potvrdila ve středu Právu mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová s tím, že muž zákona v té době nebyl ve službě.

Policista se svým kamarádem loni 8. prosince navštívil sokolovskou pivnici, kde se po nějaké době dostali s dalším mužem do slovní i fyzické rozepře kvůli zmíněnému výběru hudby.

„Oba aktéři poškozeného napadli opakovanými ranami pěstmi do obličeje a poté, co jej povalili na zem, útok vyústil i šlapáním do oblasti hlavy a obličeje,“ přiblížila událost Nguyenová.

Hrozí mu až 10 let

Brutálně zmlácený muž utrpěl otřes mozku, zlomeniny spodní části obou očnic a k tomu řadu podlitin v obličeji. Dva dny si poležel v nemocnici a poté se dával dohromady dalších šest týdnů.

Podezřelý, který slouží u karlovarské krajské policie, je po­dle ní od dubna obviněn jako spolupachatel z pokusu o zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví a také z výtržnictví.

V případě odsouzení mu hrozí tři roky až deset let za mřížemi a logicky také propuštění od policie bez finančních výsluh a odchodného. Proti svému obvinění se bránil stížností, kterou ale podle informací Práva státní zástupce tento týden zamítl.