Apchaidze podle verdiktu hlídal místo činu před případnými svědky. Oběť ubodal podle policie jeho kumpán z Ruska, kterého policie stíhá samostatně jako uprchlého. Soud snížil trest proto, že původně byl Apchaidze obžalován ze zvlášť trýznivé vraždy, podle odvolací instance ale neměl vliv na způsob, kterým Rus muže nakonec usmrtil.

„Bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaní přijeli do ČR krátce před činem, ubytovali se v hotelu, telefonovali poškozenému z mobilu, ze kterého mu pak ještě telefonovali na místě činu,” řekl soudce Jiří Lněnička.

Gruzínec podle obžaloby přijel s momentálně uprchlým Rusem před dvěma lety do Prahy, kde si dali sraz s poškozeným. Trojice se sešla ve slepé části ulice Na Maninách, Apchaidze měl během útoku hlídat, jestli někdo nejde. Podnikatel přijel autem, načež do něj muž z Ruska podle spisu vrazil dvacetkrát nůž.

Smrtelně zraněný podnikatel ještě zvládl z místa odjet, po chvíli ale zemřel a vozidlem narazil ve velmi malé rychlosti do náklaďáku. Policie byla tehdy zprvu přivolána k autonehodě, na místě se ale ukázalo, že mají před sebou oběť vraždy.

BEZ KOMENTÁŘE: Vyšetřování činu v Holešovicích (29. června 2017)

Oba muži pak odjeli na Ukrajinu, kde byl Apchaidze zadržen a vydán do Česka. Druhý muž odjel do Ruska, kam česká strana poté poslala žádost o mezinárodní právní spolupráci, státní zastupitelství ale případnému vydání podezřelého z Ruska k trestnímu stíhání do Česka příliš šancí nedává.

Původně uložil Apchaidzemu sedmnáctiletý trest letos v březnu Městský soud v Praze, podle kterého muže usvědčuje řetězec důkazů, které do sebe zapadají. Jedná se zejména o kamerové záznamy a lokalizace mobilního telefonu. Podle soudu to byla pečlivě připravená nájemná vražda.

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaný Mamuka Apchaidze u městského soudu (5. března 2019)

Motiv činu, případně čí to bylo údajné zadání, se ale neobjasnilo. Ve hře byla souvislost s podnikáním muže z Ázerbájdžánu, nicméně Městský soud rovněž vyslechl příbuzné zavražděného a například podle jeho manželky mohlo jít o pomstu, protože její manžel údajně měl kdysi poměr s příbuznou jednoho z obžalovaných.