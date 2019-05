Patrik Biskup, Právo

Domažlický soud minulý týden rozhodl tzv. trestním příkazem, tedy bez veřejného projednání obžaloby. Pokud některá ze stran nebude s verdiktem souhlasit, musí proběhnout hlavní líčení. Opravný prostředek mohou využít do pátku.

Incident se odehrál letos v lednu. Třiačtyřicetiletý muž v budově školy tehdy Lehnera udeřil hlavou do obličeje a zlomil mu nos. Útoku předcházela hádka, během které rodič řediteli školy vyčítal, že nikdo z učitelů nepřivolal lékaře poté, co si jeho syn při potyčce se spolužákem rozbil hlavu. Upozornil ho také na to, že syn je opakovaně šikanován, a chtěl po něm vědět, jak to hodlá řešit.

„Telefonovali mi ze školy, ať si přijedu pro kluka, že má rozseknutou hlavu a ránu bude nutné nechat zašít. Odvezl jsem ho do nemocnice a vrátil se do školy za ředitelem. Ptal jsem se ho, proč synovi nepřivolali lékaře, a on mě odbyl s tím, že situace nebyla tak vážná, aby bylo nutné volat sanitku,“ popsal obžalovaný muž situaci, která předcházela samotnému napadení.

Bouchly v něm saze



„Ředitel tvrdil, že jednali podle školního řádu a že mně do toho, jak postupovali, nic není. Tak jsme se poštěkali, a když už jsem byl na odchodu, tak na mne začal být sprostý,“ dodal obžalovaný muž.

Saze v něm bouchly poté, co ho měl Lehner opakovaně nazvat arogantním zm*dem. „To už jsem se neudržel a dal mu hlavičku,“ přiznal otec žáka.

Ten podle obvinění vyhrožoval rovněž žákovi, který jeho syna údajně napadl. „Ještě jednou na něho hrábneš, tak si tě najdu a dám ti do držky, až ti vypadají všechny zuby,“ řekl prý chlapci během vyučování před učitelkou.

Bylo to „horlivé”, přiznal ředitel



Ředitel školy už dříve připustil, že rozhovor s rodičem na téma šikana a chování žáků probíhal přinejmenším v „horlivé náladě“. „Podíl na tom, co se stalo, neseme oba rovnou měrou. Já jsem se měl vyvarovat jakýchkoli výlevů o tom, co si o něm myslím, a on se měl udržet. Za své chování se omlouvám, ale bohužel jsem také pouze jen člověk,“ reagoval Lehner.

U šarvátky mezi žáky nebyl, o věci se dozvěděl zprostředkovaně. „Kolegové mne informovali, že k tomuto napadení došlo o přestávce. Jeden žák strčil do druhého, ten se uhodil do hlavy a způsobil si tržnou ránu. Učitelé mu neprodleně poskytli první pomoc a zároveň kontaktovali zákonného zástupce, což nám v takových případech ukládá školní řád,“ dodal ředitel školy, kterého po hlavičce odvezla ze školy do nemocnice záchranka.

Starosta Poběžovic Martin Kopecký Právu v pondělí řekl, že o rozhodnutí soudu zatím žádnou informaci nemá. Potvrdil, že bezprostředně po incidentu apeloval na učitele, aby se snažili šikanu mezi žáky včas podchytit.

„Samotná roztržka mezi žáky, kvůli které následně došlo k incidentu mezi otcem jednoho z nich a ředitelem školy, šetří naše přestupková komise. Zatím žádné rozhodnutí nepadlo,“ dodal Kopecký.