Radim Vaculík, Právo

Právu to v úterý sdělil mluvčí nejvyšších žalobců Petr Malý. Případ, který se táhnul šest let a kde soudy vynesly nejprve odsuzující a posléze osvobozující verdikty, tak definitivně končí. Nečesaný je tedy oficiálně nevinný.

„Nejvyšší státní zástupce se na základě podnětu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové seznámil s příslušným spisovým materiálem a rozhodl se nepodat dovolání v kauze Lukáše Nečesaného,“ potvrdil mluvčí Malý s tím, že dovolání nelze opřít o žádný ze zákonných důvodů.

Nic by to nezměnilo



Zeman podle něj míní, že by podáním tohoto mimořádného opravného prostředku nedosáhl změny názoru soudů na to, jak se dívají na důkazy a jak je nakonec zhodnotily ve prospěch obžalovaného.

„Nicméně lze konstatovat, že v dané věci byla obžaloba podána důvodně. Bylo tedy na místě věc projednat v řízení před soudem, a nechat tak průchod spravedlivému procesu,“ dodal Malý.

Video

Lukáš Nečesaný po zproštění obžaloby

Podat dovolání v neprospěch Nečesaného po Zemanovi žádala na přelomu dubna a května žalobkyně z hradeckého krajského státního zastupitelství Lenka Faltusová, která byla přesvědčena, že jsou pro tento mimořádný krok důvody.

„Ve svém rozhodnutí (odvolací Vrchní soud v Praze) konstatoval, že odvolání státní zástupkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové je důvodné, přesto je jako nedůvodné zamítá,“ řekla Faltusová koncem dubna ČTK.

Pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích se stal v únoru 2013. Hradecké státní zastupitelství z něj obžalovalo tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Nečesaného. Obžaloba tvrdila, že ženu několikrát uhodil do hlavy polenem a sebral jí pak přes deset tisíc korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Nečesaný od počátku jakoukoli vinu odmítal. „Jsem nevinný a na to přísahám. Je mi upřímně líto, co se stalo poškozené, ale já tím pachatelem nejsem,“ uvedl dříve u soudu mladík, který nepopíral, že v kadeřnictví osudný den byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Sám se pak na policii přihlásil jako svědek.

Kadeřnice ho nejprve jako agresora při výslechu nepoznala, později ale Nečesaného označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Hradecký krajský soud v případu postupně vynesl pět rozsudků. Nejprve Nečesaného dvakrát uznal vinným a uložil mu 16 let vězení, odvolací vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi, kam postupně zamířil hned dvakrát, celkem 1,5 roku, pokaždé se ale po zásahu Nejvyššího soudu dostal na svobodu. Po nařízené výměně soudního senátu nakonec padly opakovaně zprošťující rozsudky, přičemž ten poslední letos v březnu vrchní soud potvrdil.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička však zároveň v odůvodnění svých závěrů uvedl, že je toto rozhodnutí špatné, ale vzhledem k procesní situaci prý neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné.

„Problémem této věci není, že by byl nedostatek důkazů, ale jejich hodnocení. Máme za to, že v přípravném řízení bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které by v jiné trestní věci pro uznání viny bohatě postačovaly,“ konstatoval Lněnička.

Jenže hradecký, ale i Nejvyšší soud se na kauzu dívaly jinak a jejich názor by prý další zrušení osvobozujícího rozsudku nejspíš nezměnilo.