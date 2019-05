kub, Novinky

Podle zpravodaje Práva se ozvaly dvě série ran a policejní komando vtrhlo kolem 12:00 dovnitř, snaha o vyjednávání byla totiž marná. Zásah poté skončil.

„V obci Dražůvky na Kyjovsku probíhá zákrok více složek Policie ČR v důsledku střelby zatím neznámým pachatelem. Při ní došlo ke zranění jedné osoby,” uvedla dříve dopoledne policie na Twitteru bez dalších podrobností.

Podle mluvčího policie Petra Zámečníka zatím není jasné, kdo střílel. Podrobnosti k případu policie připravuje.

„Střelec by měl být zabarikádován v jednom z místních domů a my se s ním budeme snažit za pomoci vyjednavače navázat kontakt. Nebo případně provést násilný vstup do obydlí, abychom zjistili, co se tam vůbec děje," řekl dopoledne Zámečník.

Podle serveru Blesk.cz je postřeleným mužem místostarosta obce.

„Na místo jsme vyslali lékařskou posádku, inspektora provozu a leteckou záchrannou službu. V péči máme jednu osobu se střelným poraněním,” sdělila bez dalších podrobností mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.