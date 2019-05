ČTK

Vondruškův obhájce Pavel Pohorský uvedl, že Vondruška pouze ujížděl před davem lidí, kteří veterinářům pomáhali.

Chovatel, který v minulosti k soudu již několikrát nedorazil, se ve čtvrtek dostavil na začátek jednání a omluvil se, že musí k lékaři. Soudce proto znalce vyslechl za jeho nepřítomnosti a líčení poté odročil na 11. června.

Skupina koní, které jsem vyšetřovala, byla týrána znalkyně Barbora Bezděková

Zvířata ze stáda čítajícího desítky kusů byla podle veterinářů podvyživená, stát je proto chovateli odebral. Znalkyně Barbora Bezděková novinářům řekla, že koně neměli dostatečný přístup ke kvalitnímu krmení. Chybějící veterinární péče podle ní u mladých jedinců vedla k silnému začervení. Vondruška navíc k pohánění koní údajně používal auto.

Byla prý jen hubená



Autor oponentního posudku Jiří Zelený míní, že zvířata nebyla týrána, byť připustil, že některá byla hubenější. Jejich stav se podle něj zhoršil po odchytu, který byl prý laický a neadekvátní. „Třicet lidí tam vletělo bez oznámení majiteli a začali koně honit,” řekl Zelený rozčileným hlasem.

Ke svým závěrům dospěl na základě fotografií od Vondrušky a podkladů od veterinářů. „Samozřejmě je tam jedna výhoda - paní doktorka ty koně viděla, já jsem je neviděl,” přiznal výhodu Bezděkové. Posudek jen podle fotografií už dělal i v minulosti. „Není to běžné, ale v některých případech je to možné. Tady šlo hlavně o kondici koní a ta kondice tam byla naprosto jasná,” uvedl Zelený.

Bezděková vyšetřila osm koní od jednoho do deseti dnů po odebrání od stáda a k dispozici měla i pitevní zprávy o dvou uhynulých zvířatech. Studovala také veterinární zprávy z vyšetření u Vondrušky, zprávu z laboratorního vyšetření a protokoly z kontrol krajské veterinární správy několik let dozadu. „Skupina koní, které jsem vyšetřovala, byla týrána,” prohlásila. Kolik zvířat přesně z Vondruškova stáda doplácelo na špatnou péči, podle ní nelze říci. „Předmětem mého zkoumání jich bylo deset, zbytek by byla ode mě spekulace,” uvedla.

Zkreslené závěry



Zelený tvrdí, že se v podkladech od veterinární správy nikde nepíše o vyhublých koních nebo o tom, že by některý kulhal nebo měl zápal plic. Na snímcích, které ve čtvrtek dal soudce promítnout, však byla zvířata s výrazně vystouplými žebry nebo zraněnými kopyty. Podle Zeleného jsou kroky vůči obžalovanému účelové. „Pan Vondruška tady někomu překážel,” míní.

Podle Bezděkové Zelený posudek napsal na základě svého názoru a špatně interpretoval laboratorní vyšetření. „Ty závěry jsou hrubě zkreslené,” uvedla. Zelený soudí, že problémy se stádem vznikly po odchytu a mohlo jít také o následky anestezie. Jeho oponentka na to reagovala slovy, že psal zřejmě posudek na úplně jiné koně než ona.