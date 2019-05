Marek Bádal, Novinky

Za výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví mu hrozilo až deset let za mřížemi. Obžalovaný i státní zástupce se ale na místě vzdali práva na odvolání a rozsudek je tak pravomocný.

Rajchl vyrazil loni v dubnu na grilování s přáteli do parčíku u obchodního centra Galerie v pražských Nových Butovicích. Mladík podle svých slov v té době neměl práci, bydlel u rodičů a často se opíjel.

„Dělal jsem nepořádek, výtržnosti, stál jsem na stole, choval jsem se nevhodně,“ přiznal obžalovaný. Oba hlídači z obchodního centra uvedli, že jejich kolega chování skupiny lidí u grilovacího místa viděl na kamerách. „Chtěli jsme to vyřešit tak, že jim řekneme, aby přestali. Řekli jsme jim, že to patří Galerii Butovice, že se tam nesmí pít alkohol, a ať jdou někam jinam,“ řekl jeden z mužů s tím, že kdyby tam skupina jen grilovala a „dala si nějaký to pivko“, tak by se to dalo přehlédnout, pokud by tam nedělali nepořádek.

Bral jsem to jako výzvu, že si to vyřídíme jeden na jednoho. obžalovaný

Druhý doplnil, že většina z těch lidí poslechla, balila si věci a chtěli odejít. Nicméně se to neobešlo bez invektiv. „Pokřikovali na nás, že jsme idioti, č**aci,“ vypověděl člen ochranky.

„Samozřejmě opilý jsem se k nim nechoval dobře, byl jsem sprostý,“ potvrdil Rajchl.

Podle hlídačů jim mladík tvrdil, že je na veřejném prostranství, a není to tedy jejich starost. Snažili se mu prý vysvětlit, že jde o prostor ve správě Galerie Butovice. „Chtěl jsem ho vzít na velín, kde je provozní řád, a řekl jsem mu: Tak pojď,“ řekl jeden z napadených.

Rajchl si to ale vyložil trochu jinak. „Bral jsem to jako výzvu, že si to vyřídíme jeden na jednoho. Možná jsem to pochopil špatně,“ uvedl u soudu obžalovaný s tím, že u muže zahlédl teleskopický obušek a dostal prý strach.

Martin Rajchl u soudu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kvůli vypitému alkoholu si ale mnoho nepamatuje. Rajchlův bratr u soudu potvrdil verzi obžalovaného. „Bratr si z jednoho dělal srandu a jemu se to nelíbilo, tak ho vyzval, že si to vyřídí jako chlapi,“ řekl.

Rajchl jednoho z hlídačů vzal „do kravaty“, ten se začal bránit tím, že se ho „nijak silně“ snažil udeřit obuškem. Rajchlovi přišel na pomoc jeho bratr, teleskopický obušek muži vytrhl a dvakrát hlídače udeřil. Na to ho obžalovaný v kravatě přehodil na zem a začal škrtit, až muž podle svých slov ztratil vědomí.

Rajchl poté obrátil svou agresi na druhého člena ochranky, který ležel na zemi. Nejprve mu silně dupl do obličeje a pak mu s rozběhem skočil na záda do oblasti ledvin.

Napadený muž měl štěstí, že byl obžalovaný opilý a své pohyby nedokázal patřičně koordinovat, a navíc jeden z jeho známých se ho před dupnutím na obličej pokusil zastavit. Rajchl tak nešlápl hlídači do obličeje plnou silou, což by podle soudního znalce mohlo mít mnohem vážnější následky.

Nutno podotknout, že to jednání bylo brutální, zákeřné a podlé. soudce

„Že nedošlo k dupnutí, tam můžete děkovat (svědkovi), že do vás strčil a nedošlo k těžšímu následku,“ konstatoval soudce Martin Fila s tím, že nebýt toho, tak by Rajchl čelil obžalobě přinejlepším z těžkého ublížení na zdraví, v horším případě z vraždy.

Soudce: Zákeřné a podlé jednání

„Díky bohu jste se lidově řečeno netrefil,“ podotkl soudce. Při kopnutí do zad druhého hlídače zase poškozenému pomohlo oblečení.

Martin Rajchl (na snímku vpravo) u soudu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Velmi brutálně vyhlížející útok nakonec naštěstí neměl pro oba členy ochranky vážnějších následků. Jeden šel po třech dnech do práce, druhý se měsíc a půl doma léčil s bolestí hrudního koše, zad a krku. Podle znalce nicméně šlo ze soudně-lékařského hlediska o zranění nepatrného významu.

Soud díky Rajchlově přiznání i kamerovým záznamům neměl o mladíkově vině pochyb. „Nutno podotknout, že to jednání bylo brutální, zákeřné a podlé. To tady musím naprosto natvrdo říci. Útok na člověka, který fakticky leží na zemi, nic nedělá, neohrožuje. Je to takzvané dobíjení, je extrémně nebezpečné a s tímto to soud posuzoval,“ řekl soudce Fila při odůvodňování rozsudku.

Soud zvažoval i nepodmíněný trest, vzal ale v úvahu především Rajchlův doposud čistý trestní rejstřík. Obžalovaný se podle rozsudku také musí zdržet nadužívání alkoholických nápojů, tak aby se nedostal přes jedno promile v krvi.

„Opravdu lituju toho, co se stalo. Je mi líto i rodin poškozených. Jsem si jist, že se nic takového nebude opakovat,“ kál se na závěr jednání Rajchl a slíbil, že pití omezí.