Petr Kozelka, Právo

K incidentu došlo loni v lednu v baru v Kozí ulici, jejíž okolí patří k vyhledávaným cílům lidí hledajících v Brně večerní či noční povyražení. „Obžalovaný po předchozí slovní rozepři napadl další hosty baru, postrkovali se, potom jednoho poškozeného pobodal do zad, hrudníku a hýždě, dalšího bodl do břicha a hrudníku, a ještě zranil na paži dalšího muže, který jej držel,“ popsal v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

Sám Konečný před soudem tvrdil, že si toho z osudných chvil moc nepamatuje. „Určitou roli v tom sehrál alkohol. Nemohl jsem pak uvěřit, co jsem vlastně provedl. Došlo k nějaké rozepři a potyčce, ale dodnes nechápu, kde se tam vzal ten nůž a proč jsem ho použil. S poškozenými mám snahu se vyrovnat, oběma pobodaným jsem už poslal po sedmdesáti tisících korunách. Souhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu, a chtěl bych, aby se to co nejdřív vyřešilo,“ řekl trestnímu senátu v čele se soudkyní Dagmar Bordovskou.

Osudný večer prý před příchodem do baru vypil sedm piv a pět panáků, v podniku si pak dal ještě několik míchaných drinků. V přípravném řízení tvrdil, že byl sám obětí napadení od jiného z hostů. „Od vedlejšího stolu po mě jeden skočil, začal mě mlátit a já v panice vytáhl z kapsy nůž a máchal jsem s ním kolem sebe. Byl tam hrozný chaos, trvalo to asi třicet vteřin a pak jsem utekl,“ vypověděl dříve a u soudu navíc přiznal, že utekl bez placení.

Státní zástupce ale upozornil na výpověď jednoho ze svědků, který tvrdil, že Konečný a jeho přátelé, se kterými v baru byl, se chovali vyzývavě, jako by hledali záminku ke konfliktu. Navíc si prý v nekuřáckém podniku zapalovali cigarety.

Verdikt nad mladíkem by soud mohl vynést na začátku prázdnin po výslechu dalších svědků a znalců.