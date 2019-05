ok, Novinky

„Mohu potvrdit, že tělo nalezené v pondělí ve Vltavě patří muži, který na konci dubna spadl do kanalizace. S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat více informací,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský.

Tělo bylo nalezeno v pondělí u Císařského ostrova. Do kanalizace muž spadl 29. dubna v Patočkově ulici. Podle svědectví jej smetl příval vody a on spadl do kanálu do šestimetrové hloubky.

Do kanalizace s ním spadl ještě další dělník, toho se podařilo zachránit a skončil v nemocnici.