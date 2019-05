Patrik Biskup, Právo

Zbitého muže odvezla záchranka do nemocnice a 44letý vůdce útočníků, kteří jsou všichni ze stejné obce, skončil v cele předběžného zadržení.

Podle zjištění Práva se jednalo zřejmě o odplatu. Napadený muž totiž před několika týdny nafackoval 12letému chlapci, který je synem hlavního aktéra nedělního incidentu. Policejní mluvčí Dagmar Brožová potvrdila, že případ z Němčic na Klatovsku kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, porušování domovní svobody a výtržnictví. K motivu se nevyjádřila.

Potvrdila pouze, že incidentu se účastnilo pět osob a došlo i k napadení družky majitele domu. „Zadrženému muži policisté naměřili v dechu téměř dvě promile alkoholu,“ dodala Brožová.

Právo mluvilo s přítelkyní napadeného muže. „Něco takového už nechci v životě zažít. Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Nejhorší byla ta bezmoc, stála jsem a koukala na to, jak mého blízkého člověka kopají do hlavy a šlapou po něm,“ uvedla 30letá žena.

Motorová pila



„Do smrti nezapomenu, jak mu jeden z agresorů držel pod krkem motorovou pilu a řval, že ho zabije. Do toho jej ostatní povzbuzovali, ať ještě pořádně naloží. Byla jsem strachy na pokraji zhroucení, a přitom nemohla vůbec nic dělat. Naštěstí se mi podařilo dostat k telefonu a zavolat pomoc,“ dodala.

Když zaslechla rány, tušila, že bude malér. „Už jak nadávali, tak jsem se hrozně bála. Přítel má ale pro strach uděláno a otevřel. V tu chvíli ho tři chlápci čapli a vytáhli ven. Tam s ním flákli na silnici a odtáhli kus dál od domu, kde se do něho pustili hlava nehlava. Nemohl se vůbec bránit, jen je prosil, aby mi neubližovali,“ popisovala žena dramatické okamžiky.

Podle jejích slov se pak hlavní útočník vrátil do domu a začal ji mlátit a škrtit. „Řval na mě, co jsme si to dovolili, a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ pokračovala žena. Nedělní incident považuje za vyvrcholení určité nevraživosti, kterou vůči ní a jejímu příteli někteří obyvatelé obce mají.

„Je to o závisti a nepřejícnosti. Mám slušné příjmy a partner také. Je to kameník, dře jako kůň, u kamene nechal půlku zdraví. Žijeme jinak, nechodíme do hospody, nemáme dluhy. Já se třeba snažím o sebe dbát a hezky se oblékat. A to už je problém, jsem podle nich kurva a nejraději by mě viděli, jak mám na sobě pytel od brambor,“ přemítala nahlas žena.

I když se nad nikým nepovyšují, nikoho neprovokují, neobtěžují, jsou přesto nejhorší. „Ti lidé vás prostě odsoudí, že sem nepatříte. Sami ale neudělají nic pro to, aby se měli lépe,“ vysvětila žena. Nezastírá ani to, že hoch tehdy nějakou tu ránu od přítele schytal.

Naschvály



„Děcka nám tady ve vsi dělají schválnosti, například házejí odpadky do zahrady nebo ničí věci. Naposledy rozbila zvonek. Když jim vynadáte, tak se vám akorát vysmějí. Když jdete za jejich rodiči, tak je hájí, že jsou to jen děti. Když už se mě ale ten chlapec pokusil kopnout do břicha, přítel ho šel srovnat,“ uzavřela žena.

Brutalita incidentu překvapila i starostu spádové obce Předslav Miloslava Kreuzera (nez.). Ještě v pondělí o něm nic nevěděl. „No tak to už je síla,“ reagoval poté, co mu reportér Práva odcitoval policejní hlášení. „Jestli vše takhle skutečně proběhlo, pak už je to opravdu za hranou nějaké vesnické pranice,“ dodal.