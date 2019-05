Americký prezident Donald Trump pohrozil v neděli na Twitteru Teheránu, že pokud se pustí do války, bude to konec Íránu. Je to zatím nejdůraznější hrozba Íránu a představuje to další vyostření krize. Celý článek Už nikdy znovu nevyhrožujte USA! Trump pohrozil Íránu zničením»