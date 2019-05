pra, Právo

Žena zamířila k okraji bazénu, pak ale přestala plavat a zůstala ležet na vodě s obličejem ponořeným pod hladinu.

Plavci, jež se pohybovali v kritickou chvíli kolem bezvládného těla, se zřejmě domnívali, že žena ve věku okolo 80 let na hladině splývá, protože ji zprvu míjeli. Až zhruba po dvou minutách to už několika lidem připadalo divné a vytáhli ji na břeh. Plavčíci následně zahájili oživovací pokusy a personál bazénu volal záchranku. Záchranáři poté ženu převezli do královéhradecké fakultní nemocnice.

Paní plavala v rohu bazénu, normálně splývala a nejevila nějaké známky, že by se měla topit. vedoucí plaveckého areálu

I když plavčíci zprvu nezaregistrovali, že se děje něco podezřelého, podle zástupců bazénů byl v danou chvíli dohled na místě dostatečný.

„Tady stačí dva plavčíci, kteří tady dělají ten vodní dozor. Paní plavala v rohu bazénu, normálně splývala a nejevila nějaké známky, že by se měla topit,“ řekl televizi Prima vedoucí plaveckého areálu Stanislav Bydžovský.

Jak ale zajistit, aby se něco podobného nemohlo opakovat? Podle zaměstnankyně královéhradeckého bazénu, která nechtěla uvést své jméno, žena vstoupila do bazénu o berlích vchodem pro invalidy. Lidé v takto pokročilém věku by podle ní měli mít raději nějaký osobní doprovod.

„Tomu, že zprvu unikla pozornosti ostatních, se nelze divit. Okolo deváté dopoledne, kdy k tomu došlo, sem obvykle spolu s dospělými chodí třídy školních dětí,“ řekla zaměstnankyně Právu.

Tonoucí nemusí mávat rukama



Představa lidí, jak se chová tonoucí člověk, nemusí často odpovídat ikonickému obrázku, kdy člověk máchá rukama, stříká kolem a potápí se nahoru dolů. Ve chvíli, kdy mu docházejí síly, se podle plavčice Denisy Novotné člověk přestává pohybovat, a může se pak zdát, že splývá.

Pokud lidem chování takového plavce připadne zvláštní, je podle odborníků nejlepší daného člověka oslovit nebo přivolat plavčíka.