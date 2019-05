Petr Kozelka, Právo

„Obžalovaná po předchozí hádce napadla svého druha a zasadila mu jednu ránu nožem s vroubkovaným ostřím do oblasti levé strany hrudníku. Zasáhla plíci a cévy, poškozený zemřel na následky vykrvácení,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce.

Senát v čele s Alešem Novotným přihlédl i k tomu, že matka tří dospělých dětí měla se svým druhem dost těžký život, proto trest uložil pod zákonnou hranicí deseti let.

„Když se napil, byl agresivní. Dvakrát mě zbil, ale já to na policii nehlásila. Jednou dokonce zabil i našeho psa a nachystal ho na večeři. Myslela jsem, že se změní, když půjde na léčení,“ vypověděla Bednářová. Muž prý rád a často její děti častoval vulgaritami a za napadení jednoho ze synů byl dokonce soudem potrestán.

Rozsudek ještě není pravomocný

Osudný den měla podle svých slov volno a těšila se, že si s přítelem udělá pěkný večer. „Ale on z práce přijel opilý a pohádali jsme se hned u dveří. Tak se sbalil a šel na pivo. Když se vrátil, zase nadával, a to už jsem na něj byla sprostá i já, vyčetla jsem mu, že před pár dny jsem se u soudu za něj zaručila, že už nebude pít a nastoupí na léčení. Ale on se jen smál, že na něj nikdo nemůže,“ popisovala žena.

Jelikož prý měla hlad, začala si krájet rohlík. „Ale začal nadávat na syna, že je hajzl, co se jen válí doma. Já jsem k němu přistoupila a on mě bolestivě chytil v rozkroku. No já jsem na něj s tím nožem přepadla a nůž se do něj zabodl. Chtěla jsem volat pomoc, ale on mi jen řekl, ať nevyvádím a jdu si lehnout, on že půjde na pivo. Pak mě vzbudilo, že telefonoval na záchranku, a když jsem vyšla z pokoje, ležel bez hnutí na zemi,“ dodala žena.

Rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupce i obžalovaná si nechali čas na rozmyšlenou. V případě odvolání by případ posoudil Vrchní soud v Olomouci.