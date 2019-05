Opilá babička vběhla s kočárkem pod auto, dav chtěl lynčovat řidiče. Dostala podmínku

Hodně špatně se starala o svou vnučku, kterou měla svěřenou do péče, čtyřiačtyřicetiletá žena. Opilá vezla dítě v kočárku a vjela mezerou mezi auty do silnice přímo pod kola přijíždějící škodovce. Řidič už nemohl střetu zabránit a do kočárku prudce narazil.