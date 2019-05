kub, jap, Novinky

„Oznamovatel na tísňové lince kolem 8:30 uvedl, že vidí tělo, které plavě po Vltavě,” sdělil mluvčí policie Jan Rybanský.

Na místo vyrazili kriminalisté, podle kterých se nakonec ukázalo, že se nejedná o pozůstatky ztraceného dělníka, ale pravděpodobně muže bez domova.

Dělníka spláchla voda na stavbě v Patočkově ulici 29. dubna, od té doby po něm záchranáři marně pátrají. Podle svědectví muže smetl příval vody a on spadl do šestimetrové hloubky do kanálu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři hledali muže v Praze v kanalizaci (30. dubna 2019)

Do kanalizace spadl na konci dubna ještě další dělník, toho se podařilo zachránit a skončil v nemocnici.

Pátrání v kanálech měly na starost Pražské vodovody a kanalizace, jejich pracovníci prohledali několik kilometrů kanalizace.