Patrik Biskup, Právo

Pětadvacet metrů vysoký topol nechala před čtyřmi roky obec porazit údajně kvůli hrozícímu nebezpečí jeho pádu. Podle soudu ale postupovala nezákonně a důchodkyni teď musí zaplatit 30 tisíc korun jako odškodnění za psychickou újmu.

Z pravomocného rozsudku z minulého týdne vyplývá, že obec neměla pro pokácení stromu žádný důvod. Navíc tím seniorku připravila o oblíbenou věc, ke které měla velmi silný citový vztah.

„Tady vůbec nejde o peníze, ale o morální zadostiučinění. Strom jsem pojmenovala po dědečkovi a odmala si kolem něj hrála s ostatními dětmi. Je to vztah, který ne každý pochopí,“ řekla Právu. Postup vedení obce považovala za akt svévole.

„Prostě se rozhodli, že strom zlikvidují jen proto, že listy ve větru šustí a větve se hýbají. Jsem ráda, že jim někdo ukázal, že si nemohou jen tak dělat, co se jim zlíbí,“ pokračovala seniorka.

Podle ní obci chyběl k pokácení stromu pádný argument. „Byl zdravý, starali jsme se o něj, nechávali jsme pravidelně odborně prořezávat větve. Žádné riziko pro obyvatele nehrozilo,“ uvedla dále Karlová s tím, že se rozhodla na obec podat žalobu a domoci se spravedlnosti.

A soud jí dal za pravdu. „Žalobkyně měla k topolu blízký a celoživotní vztah. Měl pro ni jednak osobní význam, ale také estetický v podobě vysoké dominanty okolí,“ stojí v rozsudku Václava Kokožky z Okresního soudu Plzeň-sever.

Topol rostl na hranici pozemku obce a dotyčné rodiny, přičemž jeho kmen zasahoval do obou z nich. Obec argumentovala, že se jedná o starý a příliš vzrostlý strom, u kterého se při větším větru lámou větve a může dojít k jeho samovolnému skácení.

„Reagovali jsme na podněty občanů, kteří vyjadřovali obavy o bezpečnost. Kromě toho se strom nacházel v blízkosti elektrického vedení. Jeho poražení stejně jako dalších dvou stromů v obci schválilo zastupitelstvo,“ upozornila starostka obce Lenka Havlíčková.

Nebyl důvod ke kácení



Obecní úřad pak jako orgán ochrany přírody pokácení stromů posvětil. A to byla podle soudu chyba. Důvod ke kácení totiž nebyl. „Ze znaleckého posudku nevyplynulo, že by hrozil jeho vývrat nebo že by jinak ohrožoval zdraví, život či majetek. Odborníci doporučili pouze každých pět let zredukovat korunu a celý strom porazit v horizontu 15 let,“ uvedl soudce.

Rodina Boženy Karlové už v roce 2012 obec informovala, že strom si bere pod patronát, že ho zkrátí a bude se o něj starat. „Bylo nám přislíbeno, že celá věc bude vyřešena k oboustranné spokojenosti. Pak se nic nedělo, až 7. ledna 2015 přijela plošina a strom pokáceli. Tehdy u toho byli moji rodiče, marně se snažili dělníkům situaci vysvětlit a přesvědčit je, aby strom nechali být. Bylo to hodně emotivní a silné,“ řekl Právu vnuk seniorky Pavel Beneš.