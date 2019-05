jr, Právo

„Jaké množství pyrotechnického materiálu v domku bylo a odkud pocházel, zatím přesně nevíme, stále čekáme na výsledky znaleckého posudku,“ řekl v pondělí novinářům kriminalista Tomáš Adam.

Přítomnost třaskavin a trhavin na místě policisté vyloučili, stejně jako úvahy o výbuchu plynu. Nikdo zatím nebyl obviněn.

„Z chemických látek měl být na místě přítomen chloristan draselný, hliník a hořčík. Čekáme ještě na znalecké posudky. Ve věci bylo již vyslechnuto 40 až 50 lidí, ještě to není vše a stále se pokračuje," uvedl vedoucí odboru obecné kriminality prostějovské policie Leo Haluza.

V Mostkovicích lidé hovoří o tom, že ve svém domě dlouhou dobu s pyrotechnikou pracoval profesionální hasič a že v garáži měl velké množství výbušného materiálu, ozývaly se i zvěsti o tom, kdo ho do obce dovážel. „Víme, co se mezi lidmi říká, ale vyslechli jsme na padesát lidí a do oficiálního protokolu jsme takové svědectví nezískali,“ řekl Adam.