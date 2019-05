Podnikatel Koláček zatím ve Švýcarsku do vězení nenastoupí

Podnikatel Antonio Koláček, který stojí před českými soudy kvůli privatizaci Mostecké uhelné společnosti (MUS), ve čtvrtek do vězení ve Švýcarsku nenastoupí. Právě 2. května si měl začít odpykávat čtyři roky a čtyři měsíce vězení. Důvodem pro to, že do vězení nenastoupí, je jeho žádost, ve které požádal švýcarské úřady o odklad nástupu.