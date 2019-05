Vítězem voleb by se v dubnu podle modelu společnosti STEM stalo hnutí ANO se ziskem 34 procent. Druhá ODS by měla 13,2 a třetí Piráti 11,1 procenta. SPD průzkum přisoudil 9,8, komunistům 9,5 a ČSSD 7,8 procenta hlasů. Celý článek Volby by ovládlo ANO s 34 procenty»