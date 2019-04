Petr Kozelka, Právo

Děvče se nakonec vrátilo k matce živé a zdravé, otce ale opatrovnický soud potrestal tím, že jej zbavil rodičovské odpovědnosti. O mezním opatření, které otci znemožňuje jakýkoli kontakt s dítětem, rozhodl i proti názoru sociálky a státního zastupitelství.

Vyhrocený spor mezi otcem a matkou, která měla dítě ve své péči, gradoval osočením ze sexuálního zneužívání, kterého se měl otec podle matky a babičky dopustit.

Policisté celou věc dlouze prověřovali, aby nakonec nařčení odložili s tím, že otec se ničeho nedopustil. Kriminalisté nyní naopak prověřují matku a jejího přítele z toho, jestli dívenku netýrali, protože na nahrávkách, které pořídil otec, děvče popisuje podivné jednání v rodině.

Na začátku prosince situace dospěla tak daleko, že po víkendovém styku otec nepředal dceru matce. Odůvodnil to tím, že je dcera nemocná, což potvrzovala i lékařská zpráva hovořící o vysoké horečce, na což matka reagovala tak, že na otce zavolala policii. Ta ale i po asistenci záchranky odmítla situaci řešit s tím, že dítě je prostě nemocné.

Matka se další den znovu obrátila na policii a k soudu podala návrh na výkon rozhodnutí, tedy aby dítě odebral soudní vykonavatel. Otec situaci „vyřešil“ tak, že i s dcerou odjel, vzkázal, že má podezření na týrání v rodině matky a že chce dceři dopřát čas na zotavení.

Omezení rodičovské odpovědnosti



„Uprchlíci“ se skrývali na česko-německém pomezí na Šumavě.

Dcera se k matce vrátila až na konci března, otce policie prověřuje, zda se nedopustil maření výkonu úředního rozhodnutí.

Soudkyně Okresního soudu v Olomouci Šárka Kylarová, která v minulosti měsíce nechávala bez povšimnutí více než deset otcových stížností na to, že mu matka v soudem stanovených termínech odmít­la dítě předat, vydala v mezidobí řadu usnesení a rozhodnutí, která vyvrcholila u otce zbavením rodičovské odpovědnosti. U rozhodujícího jednání otec ani jeho zástupce nebyli.

Své rozhodnutí přitom soudkyně opřela zejména o již dříve vypracované posudky, v nichž znalci u otce určili celou řadu psychických onemocnění, aniž by ho ovšem vyšetřili. K závěrům došli na základě studia spisu a e-mailové korespondence, což už dříve kritizoval i odvolací soud a sociálka několikrát marně navrhovala zpracovat revizní posudky.

„Domníváme se, že nenastaly skutečnosti, které by měly vliv na rozhodování o tak významném zásahu do práv dítěte a rodiče,“ nesouhlasila sociálka s návrhem na omezení rodičovské odpovědnosti.

Vyhrocené vztahy

Státní zastupitelství, které do opatrovnického sporu vstoupilo, upozornilo na pozadí případu.

„Situace v rodině je dlouhodobě velmi vyhrocená a nepřehledná. Je otázkou, do jaké míry k této situaci svým dlouhodobým postojem zejména v rámci předávání dítěte k soudem určenému styk nepřispěla i sama matka,“ řekla státní zástupkyně.

„S rodinou by mělo být intenzivně pracováno. Zbavení rodičovské odpovědnosti otce v danou chvíli dramatickou situaci v rodině nijak neřeší, nehledě na to, že i podle znalců má dítě k otci kladný a dosud nenarušený vztah. Z dokazování plyne, že je to právě vyhrocená situace a vzájemná dlouhodobá nevraživost mezi rodiči, kterou dítě dlouhodobě trpělo a trpí nejvíc,“ zdůraznila státní zástupkyně.

Případ, jehož největší obětí je právě malé dítě, bude mít ještě pokračování. Otec se s rozsudkem soudu nechce smířit, na obou stranách barikády jsou navíc v běhu policejní vyšetřování.