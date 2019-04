Aleš Fuksa, Právo

V horní polovině trestní sazby, která je od tří do osmi let, žádá trest i pro exmanželku šéfa lihové mafie v Česku Stanislavu Březinovou. Asistentky bratrů Radka a Tomáše Březinových Kristýnu Mazurovou a Kateřinu Míčkovou by státní zástupce podle svého návrhu poslal do věznice s ostrahou na tři až pět a půl roku. Čtveřice obžalovaných se v nejbližších dnech dočká rozsudku.

Březinův otec, exmanželka i obě asistentky se měly podílet na legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti. Z nelegálního lihového byznysu Radka Březiny a jeho gangu mělo pocházet více než půl miliardy korun. K praní špinavých peněz mělo docházet v letech 2005 až 2013.

„Všem obžalovaným ulehčuje jen jejich dosavadní bezúhonnost. Naopak v jejich neprospěch hovoří ziskuchtivost, snaha obohatit se. Výše finančního prospěchu několikanásobně převyšuje hranici danou trestním zákonem,“ podotkl Bartoš, který ve svém závěrečném návrhu u Vladimíra Březiny a Stanislavy Březinové požaduje kromě nepodmíněných trestů i trest v podobě propadnutí majetku.

Důkazem jsou peněžní deníky



„Trestnou činnost se podařilo jasně prokázat. Obžaloba vychází z peněžních deníků Tomáše Březiny z let 2007 až 2010 objevených na smazané SD kartě u Kristýny Mazurové a z dalšího deníku z roku 2008 nalezeného v notebooku správce Březinových nemovitostí Tomáše Pantlíka. V těchto denících vedl mladší bratr lihového bosse Tomáš Březina černé účetnictví,” sdělil Bartoš.

Podle něj se snažila čtveřice obžalovaných legalizovat vklady na bankovní účty nákupem cenných papírů i nemovitostí. Díky zmíněným finančním operacím si podle žalobce přišel Vladimír Březina na částku přesahující 440 milionů korun, Stanislava Březinová asi na 42 milionů a Radek Březina na 18 milionů.

Vinu obžalovaní odmítají. O nelegálním byznysu Radka Březiny prý nevěděli. Jeho otec Vladimír Březina už dříve uvedl, že šlo o finance, které získal mimo jiné podnikáním se satelitními anténami a půjčováním peněz na vysoký úrok. Stanislava Březinová řekla, že se na podnikání Radka Březiny aktivně nepodílela.

Radek Březina byl v červnu 2017 odsouzen za nelegální obchody s nezdaněným lihem k 13 letům vězení. Škodu způsobenou zkrácením spotřební daně vyčíslil vrchní soud na více než 5,6 miliardy korun.