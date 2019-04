jap, Novinky

K nehodě došlo na křížení silnice s polní cestou. Cyklistka skončila po střetu i s kolem v příkopu. Motocykl zůstal ležet na silnici.

„Žena utrpěla vážná mnohačetná poranění. Záchranáři ji museli resuscitovat, kdy ji po poskytnutí intenzivní lékařské péče, a po připojení na umělou plicní ventilaci, letecky transportovali do vojenské nemocnice v Praze. Muž utrpěl poranění nohy, a to lehčího charakteru. Po ošetření byl proto pozemní cestou převezen do kladenské nemocnice,” uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Silnice byla po dobu vyšetřování obousměrně uzavřena. Co přesně bylo příčinou nehody, nyní zjišťují policisté.