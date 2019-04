Novinky

Podle ČTK bylo dítě s matkou vypátráno na vídeňském letišti.

Policejní mluvčí Tomáš Hulan informaci Novinkám odmítl potvrdit, vzápětí ji ovšem sama policie zveřejnila bez bližších podrobností na svém twitterovém účtu.

„V tuto chvíli můžeme potvrdit, že dívenka byla vypátrána. Je v pořádku a zdravá. Podrobnosti k celé události přineseme v nejkratší možné době. Všem děkujeme za pomoc při pátrání,” uvedli policisté na Twitteru.

Dívku z Prahy podle policie v úterý odpoledne unesli dva neznámí muži v pražské Uhříněvsi. Dívka byla v tu chvíli s babičkou, do jejíž péče ji soud svěřil. Kriminalisté zároveň pátrali po její 40leté matce, která má s dcerou zakázaný styk.

Policisté od počátku počítali s tím, že by dívka mohla být odvezena do zahraničí, předpokládali, že do Německa.