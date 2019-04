bad, Novinky

Provozní restaurace při své svědecké výpovědi uvedl, že před konfliktem loni v dubnu seděl u stolu na terase se svými známými, když na zahrádku přišli dva Nizozemci. „Přistoupili k rezervačnímu stolu s kelímky piva. Upozornil jsem je, že je stůl rezervován a že nemůžou konzumovat na zahrádce vlastní pití,“ vypověděl provozní. „Jeden z nich mě osočil, že mě to nemusí zajímat,“ dodal.

Jeden z mužů se podle něj omluvil, vstal a jal se odcházet. Druhý ale prý na provozního začal dělat nepříjemné narážky. To už přišlo i zbylých pět Nizozemců. Hádka eskalovala a vzduchem létaly urážky a nadávky. „Jeden z nich na mě plivnul a začal rozkopávat nábytek,“ prohlásil provozní. Nizozemci podle něj ze zahrádky několikrát odcházeli a opět se vraceli.

Když asi potřetí všichni odcházeli, provozní do jednoho z nich zezadu strčil. „Odstrčil jsem jednoho, aby odešli a pak se strhla ta rvačka,“ uvedl provozní. Soudce na to podotkl, že videozáznam je v tomto ohledu jednoznačný, a že už byli všichni na odchodu. „Vnímal jsem to tak, že neodejdou a že se chtějí bít, byli agresivní,“ řekl provozní restaurace.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy. Archivní video

Podle soudní psycholožky Aleny Gayové ani jeden z bratří netrpí ani netrpěl duševní poruchou ani chorobou. Jejich ovládací ani rozpoznávací schopnosti nebyly podle ní snížené. I kdyby vzala v potaz alkohol, který bratři tvrdí, že před incidentem několik hodin popíjeli, snížil by jejich schopnosti jen mírně.

„Útok byl velice pečlivě fyzicky koordinován, byl cílený. Pokud bude prokázána vyšší hladina alkoholu, tak bych hodnotila snížené ovládací schopnosti jako forenzně nevýznamně, ale snížené,“ uvedla Gayová. „Útok byl zacílený, měl logiku toho konfliktu,“ upřesnila.

Znalec: Bojové sporty netrénovali



Soudní znalec na bojové sporty Alois Konečný nicméně vyloučil, že by bratři byli trénovaní v bojových sportech nebo že by během konfliktu použili nějaké speciální bojové techniky. „Vůbec to nevypadalo, že by byli trénovaní v bojovém umění,“ uvedl Konečný s odkazem například na jejich nestabilní postoj. „Stojí tam jako běžný člověk, ne trénovaný bojovník,“ dodal Konečný.

Bratři Nahviové se spolu s dalšími pěti Nizozemci porvali před rokem s obsluhou restaurace. Při rvačce ní jeden z číšníků utrpěl těžká rozsáhlá zranění. Mimo jiné krvácení do mozku, měl čelist rozbitou na třech místech, díru ve spánku či oko téměř vykloubené z očnice. Život mu podle obžaloby zachránil včasný a odborný lékařský zákrok a operace, po kterých muž strávil necelé tři týdny v nemocnici. Číšník po obžalovaných žádá přes 2,6 milionu korun jako bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaní bratři Nahviové v pondělí u soudu (zdroj: Novinky.cz)

Armin Nahvi také čelí obžalobě z ublížení na zdraví, protože podle obžaloby v noci před rvačkou u restaurace měl dát pěstí jednomu muži před hudebním klubem. Sám Nahvi tvrdí, že ten večer neměl žádný fyzický ani verbální konflikt. Napadený i jeho známý ale v soudní síni se stoprocentní určitostí označili Armina Nahviho jako útočníka.

Dva Nizozemce policie už loni propustila, další tři dostali osmiměsíční podmínky. Bratry ovšem státní zástupkyně viní z pokusu o vraždu. Ti jakýkoliv úmysl kohokoliv zabít v pondělí před soudem popřeli. Fyzický konflikt připustili s tím, že ho vyprovokoval provozní restaurace spolu s jedním z jejich známých.

Číšníkovi, který má i po roce od útoku psychické následky, se oba bratři v soudní síni omluvili a slíbili nahradit škodu.