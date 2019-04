Patrik Biskup, Právo

Státní zástupce totiž navrhl soudu obnovu řízení s odůvodněním, že ke třem loupežím z roku 2007 a 2008 v Brně, za něž byl Urban odsouzen, se doznal někdo jiný.

Právo zjistilo, že se jedná o Pavla Kohúta (35), kterého královéhradecký krajský soud poslal loni v říjnu na 18 let do vězení za vraždu a přepadení pěti bank.

Kohút minulý rok v březnu po zahájení trestního stíhání u výslechu policistům řekl, že kromě pěti případů, pro které mu bylo sděleno obvinění, přepadl ještě další tři banky v Brně. Popsal tehdy i detaily, jak to provedl.

Jsou zde nové skutečnosti a důkazy státní zástupce

„Nemohli jsme tyto tři případy zahrnout do obžaloby, neboť byl za ně pravomocně odsouzen jiný člověk. Signalizovali jsme proto tuto skutečnost příslušnému státnímu zástupci, aby zvážil kroky ke znovuotevření případu, a soud tak mohl původní rozsudek v těchto třech skutcích případně zrušit,“ řekl Právu mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga.

Během soudního přelíčení u Krajského soudu v Plzni v září 2011 se Urban přiznal k drtivé většině přepadení uvedených v obžalobě.

Popřel ale, že by v průběhu roku 2007 a 2008 dvakrát loupil v brněnské pobočce Oberbank a jednou v Komerční bance. Ve všech třech případech lupič použil k maskování blonďatou paruku a kšiltovku. V odůvodnění rozsudku stojí, že Urbana usvědčují mimo jiné svědci z banky, kteří ho měli poznat při rekognici.

Naproti tomu z výpovědi a doznání Kohúta podle žalobce vyplývá, že tak přesné informace o místě činu mohl mít jen pachatel. „Jsou zde nové skutečnosti a důkazy, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině a trestu Václava Urbana,“ uvedl státní zástupce v návrhu na obnovu řízení.

Důkazem jsou pokutové bloky

Krajský soud v Plzni už v předběžném slyšení Kohúta vyslechl. Ten se ale odmítl vyjádřit s tím, že by si výpovědí mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání. Podle informací Práva má ale státní zástupce ještě jeden důkaz, který by mohl svědčit ve prospěch Urbana.

Jedná se o pokutové bloky od plzeňské městské policie, které mají dokládat, že Urban dostal na západě Čech pokutu v době, kdy měl přepadnout jednu z brněnských bank.

Soud také zkoumal, zda se Urban s Kohútem nemohli domluvit. „Pana Kohúta neznám, nikdy jsem ho neviděl, a tudíž jsem se s ním nemohl nikdy setkat,“ prohlásil Urban s tím, že uvedené tři loupeže skutečně nespáchal. Že oba muži nebyli spolu v kontaktu, potvrdila i Vězeňská služba. V její zprávě se píše, že nikdy společně neseděli ve vazbě ani ve výkonu trestu.

V páchání dalších přepadení ho povzbuzovaly i zprávy z médií, že nebyl dopaden z odůvodnění rozsudku z roku 2011

Urbana státní zástupce obvinil ze 46 přepadení, soud ho ale ve dvou případech obžaloby zprostil. Loupit začal v roce 2007, policie ho dopadla po posledním přepadení v bance na Klatovské třídě v Plzni v březnu 2010. Celkem si přišel na více než šest milionů korun, některé z bankovních úřednic skončily po jeho návštěvě v péči psychologa.

Při útocích se Urban obvykle maskoval kuklou, parukou nebo černými brýlemi. V některých případech si dokonce omotal tvář obinadlem. Všechna přepadení provedl za plného provozu, pracovnice za přepážkami ohrožoval pistolí nebo nožem. „V páchání dalších přepadení ho povzbuzovaly i zprávy z médií, že nebyl dopaden, viděl se v televizi, což mu dodávalo sebedůvěry a sebevědomí. Znalci se také shodli, že má vysoké IQ,“ stojí v odůvodnění rozsudku z roku 2011.