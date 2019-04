Aleš Pelikán, Právo

Soud začal případ znovu projednávat poté, co Nejvyšší soud vyhověl dovolání a původní rozsudek částečně zrušil. Kušnierz si měl podle rozsudku z roku 2017 odpykat sedm let vězení, Kouda pak dostal podmíněný trest.

Krajský soud začal případ obou obžalovaných projednávat znovu od začátku. Státní zástupce Vladimír Jan nejprve přečetl obžalobu. Podle ní oba spáchali zločin zneužití pravomoci úřední osoby a poškození zájmů Evropské unie. Mimo jiné měli ovlivňovat, které projekty takzvaně „projdou“ a bude jim přidělena dotace. Soud poté provedl důkazy několika listinami, mimo jiné o stíhání Koudy a Kušnierze v další kauze dotačních machinací, která s tímto případem souvisí.

Obžalovaný Pavel Kouda na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem

Jan poté přednesl návrh na vrácení věci do přípravného řízení. Podle státního zástupce se totiž jedná o související skutky. „Případ jsem chtěl vrátit do přípravného řízení za účelem společného projednání celé věci, neboť se jedná o související skutky a v podstatě by musela běžet dvě řízení vedle sebe, byli by vyslýcháni stejní svědci, byly by v řadě případů prováděny stejné důkazy,“ řekl Jan.

Bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz (vlevo) a někdejší náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem

Soud návrhu státního zástupce vyhověl. „Bylo prokázáno v hlavním líčení, že proti oběma obžalovaným je vedena další, podstatně rozsáhlejší trestní věc, a za těchto okolností státní zástupce požádal o vrácení věci do přípravného řízení a soud shledal podmínky pro tento postup, když má jednoznačně za to, že jednak na jednu stranu nejsou dány okolnosti, které by tomuto postupu bránily, a na druhou stranu jsou dány okolnosti, které tento postup odůvodňují jako správný a z hlediska řízení procesně ekonomický,“ řekl předseda senátu Jiří Blažek.

Bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz (vlevo) a někdejší náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda (uprostřed) na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Proti vrácení případu státnímu zástupci a spojení s další kauzou vystoupil u soudu Kouda, který chtěl samostatné nové projednání svého případu. „Po sedmi letech jsme na začátku, věc je vrácena do přípravného řízení. Já mohu jen říci, že jsem nevinen a budu bojovat dál všemi zákonnými prostředky jako doposud,“ řekl po rozhodnutí soudu Kouda, Kušnierz ho nijak nekomentoval.

Původní kauza se týkala osmi lidí. Tři z nich byli pravomocně zproštěni obžaloby, další dostali podmínku. Bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Vráblík byl původně také zproštěn, ale vrchní soud jeho věc vyčlenil k velké poslední kauze machinací s dotacemi. V ní policisté obvinili od prosince roku 2016 celkem 24 lidí. Mezi nimi i například bývalou hejtmanku za ČSSD Janu Vaňhovou i bývalého krajského předsedu ČSSD Arna Fišeru a další.