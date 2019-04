Aleš Fuksa, Právo

Za daňový podvod a porušení práv k ochranné známce hrozilo oběma podnikatelům až 10 let vězení. Senát krajského soudu jim nakonec přiřkl trest při dolní hranici trestní sazby.

Podle obžaloby nelegální podnikání začali právě oni. Do bývalé školky, kterou vlastnil Koutný, sehnali přes údajného bílého koně Jiřího Loučku starší výrobní a balicí linku, z nichž použitelná byla jen balicí. Zaplatili za ni 300 tisíc korun a u finančního úřadu uvedli, že stála tři miliony. Neúspěšně se tak pokusili uplatnit vyšší odpočet DPH.

Obžalovaní Zdeněk Menšík (zleva), Jiří Loučka a Richard Řezníček vcházejí s jedním z obhájců do soudní síně

FOTO: Právo

Loučka, na kterého byla firma, jež zařízení nakoupila, napsaná, dostal nyní u soudu podmíněný trest na tři roky se čtyřletou zkušební dobou.

Podle obžaloby koupila dvojice podnikatelů pro vyzkoušení linky v plné zátěži zhruba 600 tisíc padělků cigaret. Většinu z nich podle spisu od konce roku 2016 do března 2017 zabalili do krabiček opatřených ochrannými známkami a nápisy Marlboro. Následně je vkládali do kartonů.

Údajně tak vyrobili a předali dalším osobám ke spotřebě padělky, které nebyly zdaněny spotřební daní. Zneužili také ochrannou známku Marlboro.

Škoda na spotřební dani dosáhla podle státní zástupkyně Pavlíny Nesvadbové asi 1,5 milionu korun. U DPH mohla být přes 500 tisíc korun, v tomto případě však zůstala pouze ve stádiu pokusu. Část obžalovaných se také podle státní zástupkyně měla připravovat na výrobu většího množství cigaret, kdy by hrozil daňový únik až 51 milionů korun.

Padělané cigarety obžalovaní údajně prodávali za nízké ceny. Na nezákonném podnikání se měla podílet i Marcela Polsterová, která se starala o účetnictví. Té soud vyměřil dvouletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu tří let.

Posledním obžalovaným byl Richard Řezníček, který stroj po převozu do Chropyně seřizoval a cigarety dále nabízel potenciálním zákazníkům. Řezníčkovi soud udělil 2,5 roku se zkušební čtyřletou dobou. Celnímu úřadu a výrobci cigaret Phillip Morris musejí Menšík, Koutný a Loučka uhradit škodu přesahující 2,5 milionu korun.

Obžalovaní vinu odmítají. Menšík tvrdí, že nešlo o výrobky podléhající spotřební dani a nikomu cigarety k prodeji nenabízeli. „Soudí mě, protože mi policie zabavila balicí linku na cigarety řádně vedenou v účetnictví. Tato linka není schopna vyrábět cigarety. Celý soudní proces považuji za frašku,“ sdělil novinářům po soudu Menšík.

Dodal, že s Koutným se seznámil v roce 2014, kdy vznikl jejich společný podnikatelský záměr malosériové výroby cigaret. „Tato výroba měla být legální. Věděly o ní všechny úřady. K výrobě nedošlo,“ tvrdil Menšík.