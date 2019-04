kub, Novinky

Incident se stal 8. března v ulici Na Příkopě, policie o něm informovala ve čtvrtek. Muž asijského vzhledu přišel vyměnit peníze kolem 15:30.

„Požadoval vyměnit americké dolary na české koruny. Vytvořil zmatek, během kterého nepozorovaně odebral část dolarových bankovek, aniž by to paní za přepážkou zpozorovala,“ popsal situaci mluvčí policie Tomáš Hulan.

„Žena vydala české bankovky v takové výši, jako by disponovala celým dolarovým obnosem. Tím se, aniž by to věděla, připravila o částku převyšující dvě stě tisíc korun,“ upřesnil mluvčí s tím, že muž ze směnárny doslova utekl.

Právě útěk podle kriminalistů svědčí o tom, že muž dobře věděl, co dělá. „Další z indicií je to, že během výměny hledaný neustále papírovým kapesníkem otírá vše, čeho se dotkl. Tedy jak zákaznický pult, tak i hranu otvoru v ochranném skle,“ upřesnil Hulan. Podezřelý muž se tak mohl chtít zbavit veškerých stop po sobě.

Policie případ vyšetřuje jako podezření z podvodu, za což hrozí až pětiletý trest vězení.

Pátrání bylo dosud neúspěšné. „Obracíme se proto na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání, pokud muže zachyceného na záběrech poznáváte, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal mluvčí.