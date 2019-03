Patrik Biskup, Právo

Rozsudek není pravomocný a lze se proti němu odvolat. Muž podle obžaloby využil toho, že poškozená byla pod vlivem alkoholu. „Nebyla schopna nijak reagovat na jeho chování. Se záměrem se sexuálně uspokojit si k ní lehl do postele, svlékl ji a začal na ní vykonávat soulož do doby, než se do pokoje vrátila její spolubydlící. Poté vyvrcholil a z pokoje utekl,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.

Pamatuji si, že mě kamarádka odvedla na pokoj a uložila do postele. poškozená

Malinčák u soudu tvrdil, že šlo o nedorozumění. Podle něho byl sex s poškozenou dobrovolný. „Když jsem k ní přilehl do postele, vzala si mě pod peřinu. Začali jsme se objímat a líbat. Následně jsme se svlékli a došlo k souloži,“ prohlásil Malinčák.

Do pokoje pak přišla svědkyně a z dvojice sundala deku. „Hned se do Moniky pustila, že jako budoucí nevěsta tady spí s cizím mužem. Tak mě poslala pryč. Ještě jsem se jí ptal, jestli je všechno v pohodě, a ona řekla, že ano,“ dodal obžalovaný muž s tím, že později ho zadržela ještě v kempu policie.

Do postele ho nezvala



Poškozená před soudem uvedla, že byla opilá a nevnímala okolí. „Pamatuji si, že mě kamarádka odvedla na pokoj a uložila do postele. Najednou jsem měla pocit, že do mě někdo proniká penisem. Nevěděla jsem, jestli je to sen. Jediné, co mě napadlo, že jsem doma a je to můj přítel. Pak si vybavuji světlo, vstala jsem a šla na záchod. To už jsem procitla a došlo mi, že se mnou někdo skutečně souložil. Tak jsme zavolali policii,“ vypověděla poškozená.

Video

Soud řeší případ dozorce obžalovaného ze znásilnění (5. ledna 2019)

K obžalovanému muži uvedla pouze to, že v průběhu večera se snažil být vtipný. „Žádný sex jsem mu nenavrhla ani ho nezvala do postele,“ doplnila poškozená žena, která je dodnes kvůli psychickým problémům v péči odborníků.

Plánovaná svatba se i přes uvedené události uskutečnila.