Patrik Biskup, Právo

Výprava podle obžaloby skončila loupeží. Státní zástupce Štefan Oravec tvrdí, že Merma společně s Pavlem Trojanem vnikli do bytu drogového dealera a sebrali mu peníze a mobilní telefon.

„Vykopli dveře, a když se dostali dovnitř, Trojan opakovaně poškozenému nadával a křičel, kde má peníze a drogy. Poté oba obžalovaní muže fyzicky napadli, mlátili jej po celém těle teleskopickým obuškem. Poté z obývacího pokoje odcizili tři tisíce korun a mobilní telefon,“ popsal Oravec, co se mělo odehrát v noci z 11. na 12. prosince 2016 v jednom plzeňském bytě.

Merma při výslechu potvrdil, že s Trojanem v bytě byli. „K žádnému násilí ale rozhodně nedošlo. Je to trochu přitažené za vlasy,“ uvedl. Ke své přítomnosti na místě incidentu řekl, že Trojana pouze doprovázel.

„Předtím jsme spolu pili v hospodě. Mezi řečí se mi zmínil, že mu ten muž prodal nekvalitní drogy, které musel vyhodit, protože se nedaly použít. Říkal, že si tam k němu dojde zpátky pro peníze, které za to zboží zaplatil. Tak jsem šel s ním,“ vysvětloval Merma.

Konflikt ukončila policie

Na dveře prý bušili a pak do nich Trojan kopl. „Otevřel nám nějaký pán a šli jsme dovnitř. To nebyl byt, ale feťácký smetiště. Na zemi hořely svíčky, mezi nimi se válely injekční stříkačky a skleněné baňky. Vypadalo to, že se tam vařily drogy,“ popisoval Merma situaci, která předcházela roztržce.

Pak se podle něj Trojan s mužem začali hádat a strkat do sebe. „Stoupl jsem si mezi ně a snažil se je přesvědčit, aby se kvůli takové volovině přestali prát. Ten muž nakonec Trojanovi řekl, že mu dá místo peněz svůj mobil,“ vypovídal Merma.

Konflikt ukončila policie, kterou zavolal jeden ze sousedů. „Už bylo po půlnoci a byli jsme trochu hlučnější. Policisté nás prošacovali a prolustrovali, jestli nejsme v pátrání. Nakonec nás z bytu vykázali,“ pokračoval Merma s tím, že poškozený za nimi po chvilce přiběhl a Trojanovi začal vyhrožovat.

„Říkal mu, že ho udá za krádež a obchodování s drogami. Dva dny na to mi Trojan volal, že je kvůli tomu u výslechu na kriminálce,“ uzavřel Merma.

Obušek prý nebyl funkční



Že by důvodem sváru byly drogy, ale Trojan odmítl. „Šli jsme do bytu proto, že ten člověk okradl moji známou a já chtěl po něm, aby dluh doplatil. Představoval jsem si to tak, že mu vynadám a on se s ní nějak vyrovná. Jenže si to nenechal líbit, tak jsme se začali strkat a pak došlo i na nějaké facky,“ prohlásil Trojan, kterého k soudu přivezla sanitka upoutaného na lůžku kvůli problému s páteří.

Teleskopický obušek zmiňovaný žalobcem měl údajně jen na zastrašení a nepoužil jej. „Nebyl ani funkční, nešel vysunout,“ vysvětloval Trojan. Na otázku soudu, jak si vysvětluje modřiny na těle poškozeného, nedokázal odpovědět.

Potvrdil jen to, že Merma do ničeho nezasahoval. „Jen tam stál a díval se,“ dodal Trojan. Soud bude pokračovat výslechy svědků.