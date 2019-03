ok, Novinky

Oba případy mají podobný modus operandi. Neznámý člověk vydávající se za amerického vojáka jménem William Smith, který je nasazený v Afghánistánu, si najde na sociálních sítích svou budoucí oběť, se kterou si začne přes různé komunikační kanály povídat. Podle policie je komunikativní a má pěknou profilovou fotografii v maskáčích. Samozřejmě veškeré údaje jsou falešné.

Neznámý podvodník s ženami komunikuje i několik týdnů, aby vzbudil důvěru. Píše většinou v českém jazyce přes internetový překladač. Vzápětí ženy poprosí o pomoc, protože byl rád skončil v armádě.

„Ženě namluvil, že vážně uvažuje o přestěhování do České republiky. K uskutečnění jeho plánů mu ale chyběly peníze. Tvrdil, že jich má hodně, ale že jsou uložené v bezpečnostním sejfu. Dostat se k nim údajně nemohl, protože měl zakázáno opustit své stanoviště v Afganistánu,“ popsala Novinkám další část příběhu mluvčí policie Ivana Baláková.

Vykoupení z armády



Muž, který uvedl, že je mu 60 let, samozřejmě slíbil, že peníze vrátí. Jedna z žen z Liberecka mu posléze během února a března poslala na účty v Německu a Turecku přes milion korun. Původně měla poslal za vykoupení 3500 eur (asi 91 tisíc korun), ovšem muž jí sdělil, že peníze nepřišly a je třeba poslat další.

„To také udělala, potom musela uhradit poplatek za jeho zavazadlo ve výši 10 200 eur a takto podobně se částka navyšovala dál. Tragické je to, že si většinu peněz vypůjčila v bance. Po zaplacení měsíční dvacetitisícové splátky úvěru jí na živobytí mnoho peněz teď nezůstane. Splácet ho bude dlouhé roky, a to ji v podstatě uvrhne do chudoby,“ vylíčila Baláková.

Podle ní si žena přeje zůstat v anonymitě, ale ostatním ženám vzkazuje, aby byly velmi obezřetné při komunikaci s cizími osobami na sociálních sítích.

Poslala 3,7 milionu



Ještě hůře však dopadla druhá žena, jejíž případ začali policisté prověřovat v březnu. Ta podle policie poslala neznámému vojákovi od loňského srpna do letošního března neuvěřitelných 3,7 milionu korun. Případ se odvíjel podobným způsobem, ale kriminalisté k němu teprve zjišťují další podrobnosti. Neví ani, zda jde o stejného člověka, který se za vojáka vydává.

Baláková upozornila, že podobných případů v celé ČR přibývá. „Případy s pracovním názvem ,americký voják‘ řeší policisté napříč celou republikou a poškozených žen rok od roku přibývá,“ uzavřela mluvčí s tím, že případy jsou prošetřovány jako trestný čin podvodu.