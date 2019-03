Petr Marek, Právo

Muž, který si nechal říkat Reskátor, po útoku obrátil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy. Pokus o sebevraždu se mu nezdařil, ale na následky poranění oslepl. To však soud neobměkčilo. Do vězení ho poslal za pokus o vraždu, výtržnictví, nedovolené ozbrojování, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

„Odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Trest na samé horní hranici zákonné sazby je přiměřený. To s ohledem na to, že chtěl zavraždit dvě osoby, a také na počet trestných činů,“ vysvětlil mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Maroš Gajdošík u olomouckého vrchního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Střelbou vyvrcholily několik let trvající spory mezi sousedy. Gajdošík, jak vyplynulo z jednání u soudu, útok plánoval a několik hodin čekal na vhodný okamžik. Když vyjížděli sousedé autem ze vrat, postavil se jim do cesty, vytáhl nelegálně drženou pistoli a vystřelil na ně ze vzdálenosti asi dvou metrů.

Zasekl se náboj



Nejprve zasáhl souseda do hrudi. Poté zamířil na jeho manželku, která seděla na sedadle spolujezdce, ale náboj se mu zasekl ve zbrani. Manželé poté z auta vyskočili a utekli. Na útěku trefil souseda Gajdošík ještě třikrát, ženu minul. Poté vzal kanystr s benzinem a snažil se poškozeným podpálit dům i auto. Když přijela policejní hlídka, pokusil se neúspěšně o sebevraždu.

Vinu nikdy nepřiznal. Za vše podle něj mohli sousedé. Byli prý kamarádi, ale to prý změnily peníze. Muže, kterého postřelil, dokonce označil několikrát za darebáka, lháře a podvodníka. Požadoval údajně po Gajdošíkovi například přemrštěné peníze za pozemek s močálem. Poškození manželé byli opačného názoru. Obžalovaného popsali jako sprostého, zvlášť když byl opilý. Dům v jejich sousedství podle nich postavil načerno, nerespektoval vlastnictví příjezdové cesty a také prý nelegálně podnikal.

Gajdošík svého jednání sice u krajského soudu litoval, ale hlavně proto, že si, jak dříve řekl, „zpackal život“. U vrchního soudu se hájil mj. i tím, že zavraždit chtěl pouze souseda, nikoliv jeho manželku. Odmítl také, že by útok připravoval.

„Ženě mířil na hlavu. Je to zřejmé z kamerových záznamů. Byl to jednoznačně pokus o popravu dvou lidí. Trest je zcela adekvátní,“ uvedl k rozsudku státní zástupce Jaroslav Kouřil.