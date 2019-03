ok, Novinky

Senior se po poledni rozhodl, že do svého rybníku u domu v Orlové-Porubě umístí sochu vodníka, která měla „dohlížet“ na kapry. Vzal si rybářské holínky a vyrazil do studené vody.

„Voda mu nejprve sahala „jen“ nad kolena, ale najednou zajel do pevného bahna až po pás a nemohl se v bahnitém sevření ani pohnout,“ informoval mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči vyprošťují seniora pomocí nafukovacích saní.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Hasiče přivolala příbuzná chovatele. Muž s nimi komunikoval, ale byla mu zima. Hasiči proto nafoukli tzv. záchranné saně a chovatel se za ně chytil. Na pátý pokus se ho podařilo vytáhnout.

Následně se muž převlékl do suchého oblečení a záchranáři ho vyšetřili. „Senior i po kontrole mohl zůstat doma v teple. Nedávno oslavil 73 let, nyní by tak mohl oslavit další narozeniny…,“ poznamenal Kůdela.

U podobného případu zasahovali hasiči před týdnem na Novojičínsku. Ze dna vypuštěné vodní nádrže Čerťák vyprošťovali mladou geodetku, která při vyměřování plochy zapadla do bahna. [celá zpráva]

Před týdnem hasiči pomáhali zapadlé geodetce.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje