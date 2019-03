Zloděj chodil ke kasičce s milodary jako k bankomatu, peníze tahal magnetem

Jako do bankomatu si chodil pro peníze do kostela v centru Brna starší muž. Z kasičky na dary věřících si za pomoci magnetu připevněného na drátu vytahoval mince. Pokud se v kasičce nacházely bankovky, vyměnil magnet na drátu za lepicí pásku. Policie ho dopadla poté, co napadl ženu, která jej napomenula.