Matěj Říha, Právo

Incident se stal loni 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů podle dřívějších informací upozornil, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol, což muže popudilo.

Čtěte také: Policie navrhla obžalovat dva Nizozemce z pokusu o vraždu číšníka

Útočníci napadeného povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Když zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. V nemocnici se napadený číšník probral až po několika dnech. Následně prodělal několik operací.

Eskorta přivádí útočníky z Holandska, kteří napadli číšníka v restauraci, k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Poškozený inkasoval deset rychlých úderů do oblasti hlavy a současně od druhého obžalovaného tři kopy do oblasti zad a boku. Po přerušení útoku se poškozený zvedl ze země a v pozici v předklonu mu obžalovaný nohou kopl do obličeje s takovou razancí, že při kopu zvedl ze země i levou nohu. Při dalším pokusu o zvednutí se ze země poškozený utržil kop nohou do obličeje od druhého obžalovaného, kdy po tomto kopu již zůstal ležet na zemi v bezvědomí,“ shrnul Cimbala.

Bili bezbranného



Pokud by podle mluvčího nebyla napadenému poskytnuta včasná odborná lékařská pomoc, byl by bezprostředně ohrožen jeho život rozvojem úrazového otoku mozku s bezvědomím. To by přešlo do hlubokého kómatu a smrti mozku.

Eskorta přivádí útočníky z Holandska, kteří napadli číšníka v restauraci k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Dle obžaloby, při zohlednění značné intenzity útoku na zcela bezbranného, po většinu času otřeseného poškozeného, který se proti úderům nemohl nijak bránit, směřujícímu převážně do obličejové a spánkové části hlavy, tedy do místa, kde se nacházejí životně důležité orgány, museli si být obžalovaní minimálně vědomi toho, že poškozeného mohou usmrtit, a byli s tímto srozuměni,“ konstatoval Cimbala.

Čtěte také: Číšník brutálně napadený cizinci v Praze musel na další operaci

Video

Napadený číšník: Jeden kop navíc a nemusel jsem tady sedět. Zdroj: Novinky

Policisté bitkaře zadrželi několik dnů po útoku na pražském letišti. Pět z nich obvinili, zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Tři obviněné potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 podmíněnými tresty, na pět let je také vyhostil ze země. Poslední dva, kterých se obžaloba týká, považuje policie za hlavní aktéry napadení.