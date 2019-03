ok, Novinky

„Viděl jsem takovou malou skulinku právě mezi tím projíždějícím autem. Samozřejmě se mi obrovsky ulevilo, to je jasné. Byl jsem z toho trošku opařený a první, co jsem řekl, bylo, že jsem se podruhé narodil,“ řekl televizi šofér ohroženého auta.

Podle něj by se dal manévr pochopit, kdyby na silnici nebyla žádná auta. V tu chvíli však místem projíždělo hned několik řidičů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nebezpečný manévr kamionu na Liberecku. Zdroj: Josef Lonner, Novinky

Policie v pátek uvedla, že čin vyšetřuje jako obecné ohrožení a řidiči hrozí až osm let vězení. „Policisté po řidiči kamionu dále pátrají, zatím není nic nového. Budeme spolupracovat také s polskými kolegy,“ řekl v pondělí Novinkám mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Přes plnou čáru



Incident se odehrál v úterý večer na silnici číslo I/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Na základě výpovědi svědků bylo zjištěno, že řidič s nákladním vozidlem vyjížděl nájezdem od Rychnova, kam se protisměrným sjezdem z dosud nezjištěných důvodů zase vracel. Odbočil vlevo do protisměru na sjezd určený pro vozidla mířící od Jablonce nad Nisou, nedělal si starosti s dvojitou plnou čarou ani s tím, že za ním jede v levém pruhu osobní auto.

Střihl to doleva takovým způsobem, že šofér za ním měl jen úzkou skulinu na to, aby rychle projel a nenarazil do protijedoucího auta. Naštěstí se mu myška povedla a vyvázl bez újmy. Incident, nad kterým zůstává rozum stát, natočil další muž na palubní kameru a video zveřejnil.