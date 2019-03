koc, Právo

Vloupání do zlatnictví potvrdila policejní mluvčí Šárka Poláčková. „Vzhledem k předpokládané výši škody pracují na místě krajští kriminalisté,“ uvedla mluvčí s tím, že policie zatím k případu více informací neposkytne.

K vyloupení klenotnictví došlo v polovině prosince. Čtyři pachatelé tehdy spoutali obsluhu a ukradli na 60 luxusních hodinek za téměř sedm milionů korun. [celá zpráva]

Policisté se po přepadení nejprve obávali, že pachatelé mohou být ještě v klenotnictví a mít rukojmí. To se nepotvrdilo, lupičům se podařilo odjet ještě před příjezdem policie, i když byla na místě za několik minut.

Dopadli je v Praze



Kriminalistům se v krátké době podařilo získat popis pachatelů a registrační značku auta Renault Laguna combi, kterým odjeli. Zanedlouho poté zjistili, že je vozidlo v Praze. O pomoc v té chvíli požádali pražské kolegy, kteří auto našli a na lupiče si u něj počkali.

„K dopadení přispělo nejvíce to, že jsme měli v tu dobu již shromážděnou velkou část informací z kamerových záznamů a operativního šetření v souvislosti s jiným zločinem. Ty se nám ve velmi krátké době podařilo spojit a pomohly nám,“ řekl po zadržení Litevců náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák.

Za loupež se škodou velkého rozsahu v organizované skupině jim hrozí až patnáct let vězení. Soud poslal cizince ve věku 32 až 41 let do vazby.