Nepoučitelného neřidiče z Hradce se zákazem do roku 2026 chytili opět za volantem

Sedm zákazů řízení na celkem 21 let už dostal 29letý muž z Hradce Králové. První již v 15 letech a nikdy nevlastnil řidičský průkaz. To však zjevně nepovažoval za překážku, aby znovu usedl za volant. Ve středu v Hradci Králové ujížděl před hlídkou strážníků a naboural do auta před sebou. Případ následně řešila státní policie. Nyní muži hrozí až dva roky vězení.